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Haberler Manisa Yunusemre’de Üretici ve 2. El Pazarı perşembe günü kurulacak

Yunusemre’de Üretici ve 2. perşembe günü kurulacak

Tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Yunus Emre içerisinde pazar günleri kurulan Üretici ve 2. perşembe günleri kurulacak.

Yunusemre’de Üretici ve 2. El Pazarı perşembe günü kurulacak

İHA

08.12.2020, 13:37

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı da dâhil alınan tedbirler doğrultusunda Yunusemre ilçesinde pazaryerlerinin günlerinde değişikliğe gidildi. Alınan kararlar kapsamında ilçede pazar günleri Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan Üretici ve 2. El Pazarında tezgahlar perşembe günleri açılacak.

Bazı günlerde pazaryerlerinde tek-çift uygulamasına gidileceği belirtilirken ilçede pazarlar şu günlerde kurulacak: "Pazartesi: Karaköy Pazarı (Tek-çift uygulamalı), Salı: Yunus Emre Millet Çarşısı (Sebze-meyve, Sosyete Pazarı), Çarşamba: Horozköy Pazarı (Tek-çift uygulamalı), Perşembe: Muradiye Pazarı (Sebze ve meyve), Perşembe: Yunus Emre Millet Çarşısı Üretici ve 2. El Pazarı, Cuma: Muradiye Pazarı (Tuhafiye), Cuma: Laleli Pazarı (Tek çift uygulamalı)"

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