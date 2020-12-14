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Haberler Manisa ‘Onu kötülük dolu kalbinden vurdum’

‘Onu kötülük dolu kalbinden vurdum’

Yunusemre’de evli ve iki çocuk babası , emlakçı olan sevgilisi ’i tek kurşunla öldürdü. İnne ifadesinde, “Ayrılacakken, ‘ben istemeden yapamazsın, eşine söylerim, rezil olursun’ deyince, onun kötülük dolu kalbine ateş ettim” dedi.

‘Onu kötülük dolu kalbinden vurdum’
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emlakçılık yapan Canan Çeviren (38), evli ve iki çocuk babası eski sevgilisi Ferhat İnne tarafından işyerinde kalbinden tek kurşunla vurularak canice öldürüldü. Olay sonrası silahıyla teslim olan Ferhat İnne'nin ifadesinde, "Bana sevgi beslediğini söylediği o kalbi artık kötülükle doluydu. Ben de kalbine ateş ettim" sözleri kan dondurdu.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU
YUNUSEMRE ilçesindeki emlak ofisinde, bir süredir aralarında ilişki olan Canan Çeviren ile tartışan Ferhat İnne, yanında getirdiği silahla talihsiz kadını tek kurşunla kalbinden vurdu. İşyerinde kanlar içerisinde yere yığılan Çeviren'in, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde öldüğü belirlendi. Silahıyla birlikte karakola giderek teslim olan uzman çavuşluktan ayrılma Ferhat İnne'nin ilk ifadesinde luktan cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.



BENİ TEHDİT ETTİ DELİYE DÖNDÜM
FERHAT İnne ifadesinde, "Ayrılma kararı almıştık, bir süre görüşmedik. Sonra beni sürekli arayarak tehdit etmeye başladı. Özel anlarımızı sosyal medyada paylaşmakla, ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Beni hem maddi hem manevi olarak bitirdi. İşyerine de beni o çağırdı, 'konuşalım' dedi. Gittim. 'Ben istemeden ayrılamazsın, o kadar kolay değil, seni rezil ederim' deyince gözüm döndü. Bana sevgi beslediğini söylediği o kalbi artık kötülükle doluydu. Ben de kalbine ateş ettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ferhat İnne, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan ÖZCAN

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