Yangın mağduru aileyi Pakdemirli sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Demirci ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kırsal Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 26 Kasım'da çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen, ağılındaki 70 koyunu telef olan Ali ve Seniye Tekin çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi.

1,5 TON YEM VERİLDİ

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Tekin çiftine 120 koyun ve 1,5 ton hayvan yemi teslim edildi. Bakan Pakdemirli, hediyelerin teslimi sırasında Tekin çiftiyle görüntülü konuşup geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da durumdan haberdar olduğunu ve ailenin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdiğini aktaran Pakdemirli, Bakanlığın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, kaymakamlığın, belediyenin ve hayırseverlerin desteğiyle 120 koyun alındığını, yanan evin ve ağılın yeniden yapılacağını ve aileye 1,5 ton yem verildiğini ifade etti. Pakdemirli, "Biz her zaman sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Her zaman söylüyoruz, sizin bir derdiniz varsa bizim de derdimiz var. Sizin gece ışıklarınız yanıyorsa bizim de burada ışıklarımız yanıyor. Derdinize derman olmaya çalıştık" diye konuştu.



DEVLETIMIZ HEP YANIMIZDA OLDU

ALİ Tekin de yardımları dolayısıyla Başkan Erdoğan'a ve Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti. Yangında tüm koyunlarını kaybettiğini dile getiren Tekin, "4 çocuğum var. Hepsinin rızkını bu hayvanlarla çıkarıyordum. Bu olayı yaşadıktan sonra Tarım ve Orman Bakanımız, köylümüz, muhtarımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız, hepsi yardımıma koştu. Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve milletimiz hep yanımda oldu, yaptıkları iyilikle bu acı günümü unutturdu." dedi. Seniye Tekin de hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadığını belirterek "Kuzuyken hepsine kendi evlatlarımız gibi baktık " dedi. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla koyunları kısa sürede temin edip aileye teslim ettiklerini söyledi.