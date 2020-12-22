Haberler Manisa Manisa gece ışıklandırmalarıyla göz kamaştırıyor

Manisa gece ışıklandırmalarıyla göz kamaştırıyor

Korona virüs önlemleri kapsamında, tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da vatandaşlar yeni yıla evlerinde girecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, kentte olumlu bir hava oluşturabilmek, yeni yılın sağlık ve umutla geleceği dileğiyle, cadde ve parklarda dekoratif aydınlatma çalışması yaptı.