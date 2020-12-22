Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesi şehrin ana caddelerinde ve yeşil alanlarda aydınlatma çalışması yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Basın Danışmanı Göksel Topçu ile birlikte aydınlatma çalışmasını inceledi.
Yapılan aydınlatma çalışmalarının ardından, cadde ve yeşil alanlar ışıl ışıl bir görünüme kavuşurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kentte olumlu bir hava oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.
Manisa gece ışıklandırmalarıyla göz kamaştırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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