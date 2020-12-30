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Haberler Manisa Anneannesi telaşla telefona sarıldı! İtfaiye ekipleri balkondan girdi

Anneannesi telaşla telefona sarıldı! ekipleri balkondan girdi

’nın ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairesinden sobaya odun atmak için dışarı çıkan anneanne Kevsire Alaban, anahtarı yanına almayınca 1 yaşındaki torunu evde mahsur kaldı. ekipleri, merdivenli araç yardımıyla eve girmesiyle torununa kavuşan anneanne Alaban, büyük mutluluk yaşadı.

Anneannesi telaşla telefona sarıldı! İtfaiye ekipleri balkondan girdi

30.12.2020, 09:22

Olay, saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki Zeynep Çakır, kendisine bakan anneannesinin anahtarı evde unutarak odun almak için dışarı çıkması sonucunda evde kilitli kaldı.

Minik Zeynep'in anneannesi Kevsire Alaban, odun aldıktan sonra geri döndüğünde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Paniğe kapılan Alaban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler merdivenli araçla evin balkonuna çıkarak açık olan balkon kapısından içeriye girdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren anneanne Alaban torununa kavuşmanın mutluluğuyla itfaiyecilere teşekkür etti.

DHA

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