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Haberler Manisa Manisa’da 112'ye yapılan çağrıların yüzde 57'si asılsız çıktı

’da 112'ye yapılan çağrıların yüzde 57'si asılsız çıktı

Her gün yüzlerce çağrıya karşılık veren 112 , 2020 yılında 1 milyon 997 bin 309 çağrıya karşılık verdi. Müdürlükten yapılan açıklamada yapılan çağrıların yüzde 57'sinin asılsız olduğu bildirilirken Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi istendi.

Manisa’da 112'ye yapılan çağrıların yüzde 57'si asılsız çıktı
İHA

07.01.2021, 13:41

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezine 2020 yılı içinde 1 milyon 997 bin 309 çağrı geldiği bildirildi. Gelen çağrıların 297 bin 968'i emniyet, 51 bin 653'ü jandarma, 21 bin 755'i itfaiye, 282 bin 851'i sağlık, 4 bin 283'ü orman ve 929'u AFAD ekiplerine yönlendirildi. 2020 yılında yapılan bu çağrıların 822 bin 588'i acil yardıma ihtiyacı olanlar iken ne yüzde 57'si ise asılsız çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yapılan açıklamada, "112'yi gereksiz arayarak meşgul etmek gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza engel olmaktır. Bir gün bizim ya da bir yakınımızın da acil yardıma ihtiyacı olabileceğini unutmamalı ve 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeliyiz." denildi.
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