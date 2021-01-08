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Haberler Manisa Kombi dolandırıcıları! Manisa’da sahte servisçiler yakalandı

dolandırıcıları! ’da sahte servisçiler yakalandı

’nın ilçesinde kendilerini yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları kombileri çalan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kombi dolandırıcıları! Manisa’da sahte servisçiler yakalandı
İHA

08.01.2021, 16:21

Salihli'de doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte yeni dolandırıcılıkta ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, bazı kişilerin arızalanan kombilerin tamir ettirmeye çalışırken çalındığı yönündeki şikayetleri üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



KOMBİLERİ BAŞKASINA SATMIŞLAR
Polis ekiplerinin, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin internet üzerinden yetkili kombi servisi ilan vererek, arayan ikametlere kombi tamiri için gidip, kombilerin tamiri için işyerine götürmeleri gerektiğini söyleyip, kombileri söküp götüren ve başkasına satan şüphelerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda D.L.(20) ve A.S.(22) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.L. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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