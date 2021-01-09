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Dehşete düşüren son! Hızar makinesinin üzerine düştü

'nın ilçesinde, ahşap palet doğrama atölyesinde çalışan Suriyeli Abdurrahman Ahmet (25), taşıdığı tomruk nedeniyle dengesini kaybedip, hızar makinesine çarpınca hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren son! Hızar makinesinin üzerine düştü

09.01.2021, 12:08

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Barış Mahallesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan M.M.'ya ait iş yerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Abdurrahman Ahmet, tomruk taşıdığı sırada dengesini kaybedip, hızar makinesine çarptı. İhbar üzerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdurrahman Ahmet, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, aynı iş yerinde çalışan Mahsun Kocatepe, "Makinaya arkam dönük, testere yağlıyordum. Arkadaş tomruğu taşımaya çalışırken ayağı kaymış, makinaya doğru düşmüş" dedi.

DHA

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