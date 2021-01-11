Manisa'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesi yönünden Manisa'nın Alaşehir ilçesi istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen biber yüklü Moldova plakalı TIR, Sarıgöl çıkışında virajı alamayarak devrildi.



Yaklaşık 150 metre sürüklenen tır, alev aldı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın ön tarafına müdahale ederek, hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün sıkışan cesedini araçtan çıkarmayı başardı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.