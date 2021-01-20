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Manisa'da aşılanan kişi sayısı 16 bini geçti

Manisa'da 14 Ocak tarihinde sağlık personelinin ilk doz aşılarının vurulmasıyla başlayan korona virüs aşı programının 2. adımında huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerindeki aşılama çalışmaları da dün itibariyle başladı. 6 gün için Manisa'da aşılan kişi sayısının 15 bin 361’i sağlık personeli olmak üzere toplam 16 bin 418 kişiye ulaştığı öğrenildi.