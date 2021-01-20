Manisa'da aşılanan kişi sayısı 16 bini geçti

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Manisa'da da korona virüsle mücadele kapsamında Çin'den getirilen aşı uygulaması devam ederken, Manisa'da toplam aşılanan sağlık çalışanı sayısının 15 bin 361'e, 1. aşamanın 2. adımındaki huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlılarla birlikte ise sayının 16 bin 418 kişiye ulaştığı bildirildi.
Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici 14 Ocak tarihinde başlayan 1. aşama aşılamanın 1. basamağında 15 bin 361 sağlık çalışanının aşılandığını belirterek 2. adımda aşı çalışmalarının yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların da aşılanmasıyla başlandığını bildirdi. Dr. Yemenici bugüne kadar Manisa'da aşılanan kişi sayısının ise toplamda 16 bin 418'e ulaştığını açıkladı.
Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici 14 Ocak tarihinde başlayan 1. aşama aşılamanın 1. basamağında 15 bin 361 sağlık çalışanının aşılandığını belirterek 2. adımda aşı çalışmalarının yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların da aşılanmasıyla başlandığını bildirdi. Dr. Yemenici bugüne kadar Manisa'da aşılanan kişi sayısının ise toplamda 16 bin 418'e ulaştığını açıkladı.
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