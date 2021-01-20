Yunusemre’de pandemiye rağmen projeler tamamlandı

2020 yılında çalışmalara ara vermeden devam eden Manisa Yunusemre Belediyesi, yeni yılda da projelerini gerçekleştirme konusunda kararlı adımlar atıyor. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisi dolayısıyla bu yılın hem vatandaş hem de belediyeler açısından zorlu geçtiğini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yıl boyunca tüm ortak kullanım alanları başta olmak üzere kamu kurumları, belediye birimleri ve ihtiyaç duyulan yerleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini söyledi.

PANDEMİYE KARŞI ETKİN ROL

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2020 yılı maalesef tüm dünya için zorlu geçti. Korona virüs pandemisi ülkemizde de etkili oldu. Maalesef sevdiklerimizden bu hastalığa yenik düşenler oldu. Tabİi bu süreçte Yunusemre Belediyesi olarak pandemiyle mücadelede etkin rol üstlendik. Hep sahadaydık. Bu konuda ilçe hıfzıssıhha kurulumuzun açıkladığı tedbirleri uyguladık. Vatandaşımızı bu konuda bilgilendirdik. Vatandaşlarımıza on binlerce maske ve kolonya dağıtırken; kurulan sosyal vefa ekipleri ile vatandaşlarımıza ulaştık" dedi.

Proje içerisinde yer alan okullar da tamamlanıp ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edildi.



AKGEDİK'TE BİR ŞEHİR KURULDU

BAŞKAN Mehmet Çerçi, dev projelerin bu yılda da aksamadan devam ettiğini dile getirdi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla, Türkiye'de örnek bir dev konut hamlesi olan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde bin 500 konutun daha tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini belirten Başkan Çerçi, "2015 yılında Akgedik'te yoğun emek sarf ederek başladığımız toplu konut projemizde 2 bin 600 konut tamamlandı. Bin 100 konuttan oluşan ilk etabı 2 yıl önce hak sahiplerimize teslim etmiştik. Bin 500 konuttan oluşan ikinci etabımızı da teslim ettik. Vatandaşlarımız evlerine taşınıyor" ifadelerini kullandı.





ÜRETİCİ UNUTULMADI

YUNUS Emre Kültür Parkı ve içerisinde pek çok kompleks yapının bulunduğu Yunus Emre Millet Çarşısı ile kentin kültür turizminin canlandırılması hedeflenirken, ihtiyaca cevap veren projelerin de tamamlandığı bir yıl olduğunu aktaran Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, tarım kenti olan Manisa'da üreticiyi de desteklediklerini kaydetti. Fidan dağıtımı, aşılama çalışmaları, bölgede arıcılığın geliştirilmesine yönelik projeler, alternatif ürün yetiştiriciliği ve organik tarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Dr. Mehmet Çerçi, bu anlamda Pelitalan Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda temeli atılan kırsal kalkınma merkezinin bölgede üreticinin ihtiyacına cevap vereceğini anlattı.

Yunus Emre Millet Çarşısı ile kentin kültür turizminin canlandırılması hedefleniyor



ÖRNEK ÇALIŞMALAR

"VATANDAŞIMIZIN güzel bir ÖRNEK ÇALIŞMALAR şehirde yaşaması için çalışıyoruz" diyen Başkan Çerçi, "Yunus Emre Kültür Parkı ile İrfan Meclisi, müzesi, misafirhanesi ve doğal güzelliği ile kentin kültür turizmine katkı sağlayacak bir projeyi tamamladık. Pazarcılarımızın kapalı pazaryeri sorununu Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde yer alan 2 katlı modern pazaryeri ile ortadan kaldırdık. Yine burada Manisa'nın en büyük kültür salonunu hizmete soktuk" dedi.

Cüneyt HASÇELİK