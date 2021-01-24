Manisa'da korkunç olay! Evinden çağırdı kafasından vurdu

Manisa'da yaşayan Semih Saygı (29) silahlı saldırıya uğradı. Evinden çıktıktan sonra sokakta tartıştığı saldırgan tarafından kafasından ve boğazından silahla vurulan talihsiz genç hayatını kaybetti. Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen saat 23.30 sıralarında evinden çıkan Semih Saygı, kendisini bekleyen bir kişi ile oturduğu apartmanın önünde tartışmaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında küfürleşme yaşandı ve tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs belinden çıkarttığı tabancayla Saygı'ya ateş etti.

BİRBİRLERİNİ TANIYORLARDI

Kafasından ve boynundan vurulan talihsiz genç, kanlar içinde yere yığılırken katil koşarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semih Saygı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısının Semih Saygı'yı evinden konuşmak için çağırdığı ve ikilinin birbirini tanıdığını belirten polis kaçan şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Serkan ÖZCAN