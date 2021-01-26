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'da direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu

'nın ilçesinde direğe çarpan otomobilin LPG tankı koparak yol kenarına düştü. İtfaiye ekipleri, LPG tankı ve yakıt sızıntısıyla ilgili güvenlik tedbiri aldı.

Manisa'da direğe çarpan otomobilin LPG tankı koptu
AA

26.01.2021, 14:08

İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Kavşağı yakınında Aydın Ertürk'ün (23) kullandığı 45 AFA 110 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin LPG tankı koparak yol kenarına düştü, akaryakıt deposundan da sızıntı oldu. Herhangi bir yangın veya patlama olmaması faciayı önledi.

İtfaiye ekipleri, LPG tankı ve yakıt sızıntısıyla ilgili güvenlik tedbiri aldı.

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