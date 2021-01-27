  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Sobadan çıkan yangında anne-baba ve 2 çocuğu yaralandı

Sobadan çıkan yangında anne-baba ve 2 çocuğu yaralandı

'nın ilçesinde, müstakil evde kömür sobasından çıkan yangında anne-baba ile 2 çocuğu yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıkan yangında anne-baba ve 2 çocuğu yaralandı

27.01.2021, 13:28

Sakarya Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki Yüksel Bingül'e (40) ait müstakil evde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, alevler arasında kalan Yüksel Bingül, eşi Fatma Bingül (35) ile çocukları Halime Bingül (15) ve Ahmet Fırat Bingül (12) son anda dışarı çıkarak, kurtuldu.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan Bingül çifti ile 2 çocuğu, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yüksel Bingül, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis, soruşturma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sobadan çıkan yangında anne-baba ve 2 çocuğu yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.