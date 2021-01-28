Sulama kanalı çöple doldu, taşkın son anda engellendi

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nden geçen ve her şiddetli yağış sonrası taşkınlara neden olan sulama kanalında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü erken temizlik çalışması yaparak olabilecek bir sel felaketinin önüne geçti. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derelerde taşkın yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı. MASKİ ekipleri, Manisa merkezden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının köprü geçişlerinde biriken çöpleri taşkına sebebiyet vermeden temizledi. Biriken çöpler arasında evsel atık olması dikkatlerden kaçmadı. Çöpler arasından çok sayıda pet şişe, ambalaj, plastik ve kağıt atıklar, poşet ve çuval çıktı. Çöpler, toplandıktan sonra bertaraf edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine nakledildi.





MAHALLE SAKİNLERİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MUTLU

Atatürk Mahallesi esnaflarından İsmail Elmas, çöpler biriktiği zaman kanalın taştığını ve çevredeki iş yerlerinin sular altında kaldığını belirtti. Barbaros Mahallesi sakinlerinden Gül Çalışkan ise, derelerin temizlendikten sonra taşkın riskinin de ortadan kalktığını ifade etti.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, 2014 yılında Büyükşehir olmadan ve MASKİ kurulmadan önce daha çok taşkın yaşandığının altını çizerek, "Yapılan temizlik çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Yapılan bu hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.