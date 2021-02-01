Manisa'daki antik kentte bulunan bin 500 yıllık evde pati izleri ve duvar illüzyonları bulundu

Türkiye'de kazı çalışmaları yapan arkeologlar, Manisa'nın merkezininin 9 kilometre batısında bulunan Sardis antik kentinde bin 500 yıl önce yapıldığı düşünülen bir evin kalıntılarını ortaya çıkardı. Evin tabanında bir köpeğin pati izi, çeşitli desenlere sahip alçı bir duvar ile parmakla yapılmış bir tavuk çizimi bulundu.

Harvard Sanat Müzeleri eski küratörlük görevlisi Frances Gallart Marqués, kazıyla ortaya çıkan eserkeri bu ayın başlarında Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA) ve Klasik Araştırmalar Topluluğu'nun (SCS) ortak yıllık toplantısında sundu. NTV'nin haberine göre Marqués, yedinci yüzyılın başlarında meydana gelen depremle yıkılmadan önce 200 yıldan fazla bir süredir kullanılan evin, döneminde canlı bir bilim müzesi işlevi gördüğünü ifade etti.

DÖNEMİNE GÖRE OLDUKÇA SIRADIŞI

Yer karolarında bulunan tavuk ve ördekleri çizimlerinin, 'fayanslar pişirilmeden önce parmakla çizildiğini, köpeğin pati izinin ise gerçek bir hayvana ait olduğu ifade edildi. St. Thomas Üniversitesi'nde sanat tarihi profesörü olan Vanessa Rousseau, "Pencerelerden gelen ışığın terakota zeminde yer alan hayvan figürlerini büyüleyici bir şekilde yansıtacağı açık. Bu evin dekorasyonunun dönemine göre oldukça sıradışı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ÜST DÜZEY BİR ASKER YA DA POLİTKACIYA AİTTİ

Bununla birlikte arkeologlar, söz konusu evde birkaç kılıcın yanı sıra kılıç askeri tarzda amblemler ve mühürlü resmi belgeler de buldu. Araştırmacılar, evim merkezi konumu ve bulunan belgeler düşünüldüğünde evin sahibinin üst düzey bir asker ya da yönetici olabileceğinin sonucuna vardı.

Sardis, milattan önce 600 yılında Ahameniş Persleri tarafından ele geçirilmeden önce Lidya'nın başkentiydi. Ege'den Anadolu'nun iç kesimlerine giden önemli bir karayolu üzerinde bulunan kent yüzyıllar boyunca stratejik önemini korudu. Ardından Sardis, Millattan sonra 133 yılında Romalılar tarafından fethedildi.

1958'de Harvard ve Cornell üniversiteli arkeologlar tarafından başlatılan kazılar, Roma kültürünün evler, dükkanlar, hamam-jimnastik salonu kompleksi ve sinagog gibi geniş kalıntılarını ve ayrıca Lidya mezar höyükleri ile altın ve gümüş işleme alanları ortaya çıkardı. Şu anda, Harvard Üniversitesi'nin Sardis Keşif Gezisi, Türkiye hükümetinin izniyle Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde antik tarih ve Aakdeniz arkeolojisi profesörü olan Nicholas Cahill tarafından yürütülüyor.