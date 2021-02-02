Gençlerin sır ölümünde muhtemel 3 senaryo

Manisa Ahmetli'de önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Tarlanın kenarında bir otomobilin yanında çamur içerisinde yatan 4 gencin cesedi bulundu. Manisa'nın konuştuğu bu esrarengiz olay hakkında çeşitli ihtimaller göz önünde bulundurulurken, gençlerin nasıl öldürüldükleri konusunda sır perdesi aralanmaya başladı. Jandarma ekiplerinin geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdiği soruşturmada cinayete dair 3 ihtimal ortaya çıktı.

ARABADA 4 KİŞİYDİLER

YAPILAN incelemelerde bir başka kişi yada kişilerin olayla ilgilerinin olmadığı belirlendi. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, otomobil içinde sadece 4 gencin olduğunu tespit etti. Neşet Dalgın'ın (24) boynunun sert bir darbe sonucu kırıldığı, Serkan Zangal (23) ve Ümit Zangal'ın (20) ise göğüs ve baş bölgelerinde saçma yaraları sonucu öldükleri belirlendi. Muharrem Zengin'in (22) ise babasına ait otomatik av tüfeğinin kucağında olduğu ve yakın mesafeden çene altından kendisini vurduğu tespit edildi.

İLK İHTİMAL PLANLI ÖLDÜRME

GENÇLERİN yapılan el swaplarında ise tüfeğin sadece Muharrem Zengin tarafından kullanıldığı belirlendi. Otomobilin ise ani bir fren yaparak durdurulduğu, şoför kapısının ve bagajın açık olduğu görüldü. Bu veriler de otomobili kullanan Muharrem Zengin'in aniden arabadan inerek av tüfeğini bagajdan aldığı ihtimalini güçlendiriyor. Cinayet nedenini araştıran ekiplerin üstünde durduğu ilk ihtimal, otomobili kullanan Muharrem Zengin, 3 arkadaşını konuşmak istediğini söyleyerek ıssız alana getiriyor. Zengin, arkadaşlarını otomobilden indirerek tarlanın kenarına diziyor. Bir süre konuştuğu Neşet Dalgını darp ederek boynunu kırıyor ve diğer iki arkadaşını vurduktan sonra intihar ediyor.

YÜKSEK ALKOLLÜYDÜLER

İKİNCİ ihtimal ise, Muharrem zengin ve Neşet Dalgın arasında geçmişe dayanan bir husumet olduğu iddiası üzerine kuruluyor. Gençler arasındaki tartışmanın dozunun aniden büyümesi üzerine Muharrem Zengin'in cinayet işleyip intihar ettiği düşünülüyor. Üçüncü ihtimal, Asker uğurlamasında alınan alkol sonrası gençler arasında bir dedikodu yüzünden tartışma yaşanıyor. Serkan Zangal , Ümit Zangal ve Nejet Dalgın ile Muharrem Zengin arasında kavga yaşanıyor. Yaşanan boğuşmada Neşet Dalgın'ın boynu kırılarak olay yerinde can veriyor. Bunun üzerine bagajda bulunan babasına ait tüfeği alan Zengin iki kardeşi otomobilin yanında vurduktan sonra intihar ediyor.

Serkan ÖZCAN / İlker UYAR