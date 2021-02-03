Manisa’da 4 gencin öldüğü olayda kan donduran ayrıntı

Manisa'nın Ahmetli ilçesi'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı. Görüntüde olmayan Ümit Zangal'ın burada yaşanan bir olay neticesinde boynunun kırılmış olabileceği diğer gençlerin ise bu olayın ardından duygusal bir çöküntü yaşadıktan sonra böyle bir karar almış olabilecekleri, ölen arkadaşlarını da yanlarına alarak olayı gerçekleştirdikleri yere geldikleri değerlendirildi.

Başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'ın (23) yer aldığı görüntüde Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşuyor.

BAŞKA MESAJ VAR MI?

Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. muharrem zengin ile neşet dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi. soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zangal'ın Alaşehir'deki evinden alınan bilgisayar da incelenecek.



ANNE ZENGİN:ASKER GEÇİRMEK İÇİN BÜTÜN GÜN BAYRAK ARADI

İfade verme işleminin ardından yakınlarıyla birlikte Akçeşme mevkisindeki olay yerine gelen Muharrem Zengin'in annesi Birgül Zengin, "Bu nasıl bir şey, ne olmuş anlamadım. Beni aradı o gün; 'Anne köye geleceğim' dedi. Asker geçirecekler diye bütün gün bayrak aradı. 'Arkadaşlar gelecek Alaşehir'den, köyde kalalım' dedi. 'Kalın annem' dedim. Ne bileyim ben böyle olacağını. Kim geldi, nasıl oldu? Liseden beri arkadaş, can ciğer bu gençler. Benim oğlum onlarda kalır, onlar bizde kalırdı. Biri mi yaptı, kendileri mi yaptı? Bunlar kendilerine bir şamar, bir tokat vurmaz ki. Kıyamazlar. Bir lirası olsa paylaşır bunlar. Bunlar melek" diye konuştu.

Serkan ÖZCAN