Terör destekçisine başkan tokadı

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nin Şubat ayı toplantısına 'Boğaziçi Üniversitesi' gerginliği damga vurdu. Toplantıda Yunusemre Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Bülent Mersinli'nin yaptığı açılış konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren gruba 'Selam' göndermesi Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin tepkisine neden oldu.

SELAM TARTIŞMA YARATTI

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada söz alan CHP Grup başkanvekili Bülent Mersinli, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine buradan selam gönderiyorum" dedi. Mersinli'nin açıklaması sırasında Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi sert tepki göstererek, öğrencilere 'Selam' gönderemeyeceğini ifade etti.

CHP'li Mersinli provokasyonu sürdürmesi üzerine güvenlik görevlilerince salondan çıkarıldı.

'EŞKIYAYA GEÇİT VERMEM'

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayı hatırlatan Başkan Çerçi, orada eylem yapanlardan sadece 15'inin öğrenci olduğunu, geri kalan kişilerin ise DHKP-C, MLKP ve PKK terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle önceden adli işlem yapıldığını belirterek, "Bende düzeltme yapayım. 108 kişi gözaltına alınmış ve bunun 15 kişisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. 15-20 kişide üniversiteye gitmeyen insanlardan oluşuyor. Aşırı ucuz, ne olduğu belirsiz, hangi gizli örgütün üyesi olduğu belirsiz. Bu bir ülke meselesi. Bir kere bu meclisin gündemi değil. Ben onlara selam söylemiyorum. Ben onları kınıyorum. Kimden destek aldığı bilinmeyen gizli örgütlerin ayak oyunlarıdır. Ben milliyetçiyim, muhafazakarım. Eşkıyaya geçit vermem. Sizlerde kendinize yakışanı yapıyorsunuz. Bütün terör örgütleri, gizli örgütler, DHKPC'si, PKK'sı hepsi içinizde. Burası Yunusemre. Haddini bil. Daha konuşursan seni 12. maddeye göre dışarı atarım. Bunları gündeme getirme" diyerek çıkıştı.

İYİ PARTİ CHP'YE DESTEK VERDİ

CHP'li Mersinli'yi konuyu kapatıp meclis gündemine dönme hususunda uyaran Başkan Çerçi, Meclis Başkanlığı yetkisini kullanarak Mersinli'nin meclisten çıkmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine CHP'li Mersinli toplantıdan çıkarıldı. CHP ve İYİ Parti grubu duruma tepki gösterdi. Toplantıya 5 dakika ara verilmesinin ardından İYİ Partili meclis üyeleri de CHP'ye destek verip toplantıyı terk etti.



BAŞKAN ÇERÇİ: BU SÖZLERİN YERİ BURASI DEĞİLDİR

MECLİS'te yaşanan tartışmayla ilgili Yeni Asır'a konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yapılanların kabul edilemez olduğunu söyledi. Çerçi, "Bu yaptıkları provokasyondur, yapılan provokatörlüktür. Burası belediye meclisi, bu sözlerin yeri değildir. Ben de provokasyona izin vermem. Mecliste hizmet konuşulur, ilçeye yapılacaklar istişare edilir, vatandaşa nasıl faydalı olabiliriz diye konuşuruz. Ama kalkıp da provokasyon yaparsanız karşılığını görürsünüz. Meclisin huzurunu kimse bozamaz" dedi.



BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

YUNUSEMRE Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin CHP'li üyeyi meclis toplantısından çıkarması tartışma yarattı. Ancak Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 12. Maddesine göre, "Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin, hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkarılır. Meclis görüşmeleri sırasında sükunetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir" ifadeleri yer aldı.

Nermin UÇTU