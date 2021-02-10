Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüphelinin, Salihli'ye geldiğini belirledi.
Şüphelinin kaldığı Zafer Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.
Manisa'da yabancı uyruklu DEAŞ'lı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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