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'da yabancı uyruklu 'lı yakalandı

Bütün terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke Türkiye. Son haber 'nın ilçesinden geldi. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Manisa'da yabancı uyruklu DEAŞ'lı yakalandı
AA

10.02.2021, 18:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 18:26

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüphelinin, Salihli'ye geldiğini belirledi.

Şüphelinin kaldığı Zafer Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.

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