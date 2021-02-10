Haberler Manisa Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı

Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı

Manisa'nın Soma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle, zemin katta kalan bazı evlerde su baskını yaşandı. Ayrıca 12 tavuk ile 1 küçükbaş hayvan da telef oldu.

10.02.2021, 18:30