Başkan Erdoğan'dan Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç Hoca için taziye mesajı yayınladı.



Erdoğan mesajında: "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." ifadelerini kullandı.

Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 19, 2021

HADİS ALİMİ MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Tokat'ın Erbaa kazasında Tanoba köyünde dünyaya gelen Emin Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlayan Muhammed Emin Saraç'ın ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur'ân-ı Kerim okumanın suç sayılabildiği dönemlerde Kur'ân-ı Kerim hâfızı olarak yetiştirilmişlerdir.