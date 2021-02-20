  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Başkan Cengiz Ergün yeni hizmet binasını gezdi

Başkan yeni hizmet binasını gezdi

Başkan Cengiz Ergün yeni hizmet binasını gezdi

20.2.2021

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kurmaylarıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan binada, birimleri gezen ve son rötuş çalışmalarını inceleyen Başkan Ergün, yeni hizmet binasının Manisa'ya ve Büyükşehir personeline hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün, "Yeni hizmet binamızda da her zaman olduğu gibi inşallah yine güzel hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Cengiz Ergün yeni hizmet binasını gezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.