Başkan Cengiz Ergün yeni hizmet binasını gezdi

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kurmaylarıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan binada, birimleri gezen ve son rötuş çalışmalarını inceleyen Başkan Ergün, yeni hizmet binasının Manisa'ya ve Büyükşehir personeline hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün, "Yeni hizmet binamızda da her zaman olduğu gibi inşallah yine güzel hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK