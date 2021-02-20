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Haberler Manisa Manisa'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

'nın ilçesinde emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 adet varilin içerisinde toplam 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Manisa'da 3 ton sahte içki ele geçirildi
İHA

20.02.2021, 22:56

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde şarap üretildiği ihbarı üzerine çiftlik evine baskın düzenledi.

Operasyonda 22 adet varil içerisinde toplam 3 ton 615 kilogram sahte şarap ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında bir kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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