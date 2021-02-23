Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakılırken 2'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.
OLAY
Manisa'nın ilçelerinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanmış, adreslerdeki aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Manisa'daki terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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