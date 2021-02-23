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Haberler Manisa Turgutlu’da ailesinin oturduğu evi ateşe veren kişiyi polis aracından kaçırmak istediler

Turgutlu’da ailesinin oturduğu evi ateşe veren kişiyi polis aracından kaçırmak istediler

Manisanın Turgutlu ilçesinde binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangını çıkartmakla suçlanan aile bireylerinden E.E. ile bu kişiyi polis aracından kaçırmaya çalışan arkadaşı gözaltına alındı.

Turgutlu’da ailesinin oturduğu evi ateşe veren kişiyi polis aracından kaçırmak istediler
DHA

24.02.2021, 01:29

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Mehteran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. ailesiyle birlikte oturduğu evi yanıcı madde ile ateşe verdi.

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