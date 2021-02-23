Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Mehteran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. ailesiyle birlikte oturduğu evi yanıcı madde ile ateşe verdi.
Manisanın Turgutlu ilçesinde binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangını çıkartmakla suçlanan aile bireylerinden E.E. ile bu kişiyi polis aracından kaçırmaya çalışan arkadaşı gözaltına alındı.
24.02.2021, 01:29
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Mehteran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. ailesiyle birlikte oturduğu evi yanıcı madde ile ateşe verdi.
Turgutlu’da ailesinin oturduğu evi ateşe veren kişiyi polis aracından kaçırmak istediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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