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Haberler Manisa Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden kaçtı

Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden kaçtı

’nın ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Meydana gelen kazada, sürücü ile motosiklette bulunan annesi yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazada yaralanan annesini olay yerinde bırakarak kaçtığı ileri sürüldü.

Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden kaçtı
DHA

24.02.2021, 11:18

Son dakika... Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir - Ankara E-96 Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi.

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile annesi Emine Ü. (45) yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Emine Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Emine Ü.'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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