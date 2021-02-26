Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon görüşmesi yaptıkları iddia edilen biri muvazzaf, 4'ü askeri okullardan ihraç 5 kişiye operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıca operasyon kapsamında farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi de yakalanırken, şüpheliler haklarında soruşturma yürütülen illerdeki ilgili ekiplere teslim edildi.
Ayrıca operasyon kapsamında farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi de yakalanırken, şüpheliler haklarında soruşturma yürütülen illerdeki ilgili ekiplere teslim edildi.
Manisa'da FETÖ operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.