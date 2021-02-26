Manisa'da FETÖ operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 4'ü askeri okullardan ihraç edilen 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon görüşmesi yaptıkları iddia edilen biri muvazzaf, 4'ü askeri okullardan ihraç 5 kişiye operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ayrıca operasyon kapsamında farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi de yakalanırken, şüpheliler haklarında soruşturma yürütülen illerdeki ilgili ekiplere teslim edildi.