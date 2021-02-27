"Semiha’yı öldürdüğüm için pişman değilim"

Manisa'da yaşayan 33 yaşındaki Semiha Peker, 42 yaşındaki sevgilisi Yalçın Kocataş tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatılırken, kaçan Yalçın Kocataş ise cep telefonunu zaman zaman açması sonucu takibe alındı. Emniyet güçlerinin baz istasyonlarından sinyal takibi sonucu zanlı Kula ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

'BENİ 4 KEZ ALDATTI'

KARATAŞ olarak bilinen şehrin sakin bölgesinde barınmak için yer aradığı öğrenilen katil zanlısının, geceyi burada geçirmesinin ardından yurt dışına kaçmak için plan yaptığı öğrenildi. Yakalanan zanlı, işlemleri yapılmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan katil zanlısı, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

Katil zanlısı, sevgilisini neden öldürdüğünü soran gazetecilere "Beni 4 kez aldattı. Hem de en yakın arkadaşlarımla. Hiç pişman değilim. Yine olsa yine yaparım" yanıtını verdi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan katil zanlısı, soruşturmasının devam ettiği Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen zanlı, Salihli Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede de pişman olmadığını söylediği öğrenilen katil zanlısı, tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ARKADAŞLARINI DA ÖLDÜRECEKMİŞ

KATİL zanlısı Kocataş'ın sevgilisini öldürmesinin ardından, kendisini aldattığını öne sürdüğü 4 arkadaşını da tehdit ettiği öğrenildi. İlk ifadesinde "Yakalanmasaydım onları da tek tek bulup öldürecektim" dediği öğrenilen cani sevgilinin, "Kaç yıl geçerse geçsin onlardan hesap soracağım" diye konuştuğu ifade edildi.

DOĞUM GÜNÜNDE DEFNEDİLDİ

HAYATINI kaybeden 1 çocuk annesi Semiha Peker, doğum günü olan 24 Şubat'ta memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi. Cinayete kurban giden Peker'in öğle saatlerinde Sarıgöl Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazında annesi Betül Kavas, ağabeyi Reşat Peker, kardeşi Mert Peker büyük üzüntü yaşadı.

BATUHAN ULU