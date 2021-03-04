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'da dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti

'nın ilçesinde dilencilik yapan konuşma ve işitme engelli bir kişi, dükkanları gezerek para istiyordu. İhbar üzerine zabıta tarafından yakalanan şahsın 'den geldiği öğrenildi. Ana cadde üzerinde yakalanan dilencinin üzerinden adeta servet çıktı! Üzerinden çıkan paralara el konulan kişi, Denizli'ye geri gönderildi.

Manisa'da dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti
İHA

04.03.2021, 17:57

Sarıgöl'de esnafı dolaşarak para toplayan birinin olduğu ihbarını alan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti. Cadde üzerinde şahsı yakalayan ekipler, dilencilik yapan kişinin üzerinde yaptığı aramada yüklü miktarda para buldu.

Denizli'den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu öğrenilen konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden toplam 14 bin 135 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan R.Ç., Denizli'ye geri gönderildi.

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, ''Esnaftan gelen şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından alınan R.Ç. adlı şahsın üzerinden 14 bin 135 TL para çıktı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralaar tutanakla el konuldu'' dedi.

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