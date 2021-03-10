Şırnak'ta 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın silah arkadaşları onun için şöyle konuştu: "Şehit olacağını biliyordu. Operasyona çıkarken düğününe gidercesine yüzünde bambaşka bir gülümseme vardı."

TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTI

Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, Şırnak'ta 2018 yılında teröristlerin karakol yolunu gözetledikleri ve yol kenarında kazı yaptıkları istihbaratı eline ulaşınca timini karşısına aldı ve "Arkadaşlar bugün şehitler tepesine adımız yazılacak" dedikten sonra operasyon için harekete geçti. Astsubay Kozak ve emrindeki askerler kısa bir sürede ulaştıkları Bestler dereler bölgesinde araziye el yapımı patlayıcı döşeyen teröristlerle çatışmaya girdi. 15 kişiden oluşan terörist grup ellerindeki mühimmatı ve ağır silahları bırakarak kaçmaya başladı. Kobra helikopterlerinin de çatışmaya katılmasıyla 3 saat içinde araziye yayılan PKK'lı hainlerin tamamı ölü olarak ele geçirildi. Çatışmanın ardından arazi taraması yapan Astsubay Kozak bu esnada hainlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan kahraman Astsubay Kozak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet şerbetini içti.

HERKESE NASİP OLMAZ

Şehit haberini ilk duyduğu anı hiç unutmadığını söyleyen Baba Hasan Kozak, "Dünyam yıkıldı sandım ama sonra içimi bir gurur kapladı bir anlık acının yerini buruk da olsa mutluluk aldı. Çünkü ben şehit babasıydım. Ağlamak yok. Hainler beni böyle görmesin, dedim. Oğlum 4 yıl boyunca bu şerefli görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Biz ondan razıydık. İnşallah rabbim de ondan razıdır. Şehitlik herkese nasip olmaz" diye konuştu.

BİR GÜN ÖNCE KONUŞTUK

Oğlu ile en son şehit olmadan bir gün önce konuştuğunu kaydeden anne Gülşen Kozak, "Rütbeli personel olsun uzman askerlerimiz olsun bizleri hala arayıp soruyorlar. Unutmuyorlar. Bir evladımız bu vatan için şehit oldu ama yüzlerce çocuğum oldu. Şehidimi herkes çok seviyordu. Hep güler yüzlüydü. Hiç kimsenin kalbini kırdığına şahit olmadık. Şehit olacağı hiç aklımıza gelmezdi ama şehitlik ona yakıştı" diye konuştu.

HATIRALARA GÖZÜ GİBİ BAKIYORLAR

HASAN-GÜLŞEN Kozak çifti, şehit oğullarının çocukluğu ve gençliğinin geçtiği odasını ise hatıraları ile birlikte aynı şekilde koruyor. Kozak çifti, çocuklarının şehit olduğu gün ayaklarında bulunan botu başta olmak üzere çantasındaki kumanyasını, diğer tüm askeri kıyafetlerini özenle koruyor.

SEHİDİN ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

ŞEHİDİN evinin karşısındaki atıl alan Salihli Belediyesi tarafından parka dönüştürüldü. Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlemesi yapılan alana, Belediye Meclisi'nde alınan kararla Şehit Mustafa Kozak'ın adı verilerek ölümsüzleştirildi. Yine şehidin ismi doğup büyüdüğü Durasıllı Mahallesi'ndeki bir okula verildi.

EMRE SAÇLI