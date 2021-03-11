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Haberler Manisa Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

'nın 1517 metrelik rakıma sahip 'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
İHA

11.03.2021, 13:22

Manisa'nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. 1517 metrelik rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı'nda başlayan kar yağışı sonrası dağın zirve kısımları beyaz örtüyle kaplandı. Mart ayının ortalarında gerçekleşen yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yollarda kapanma durumu olmadığı öğrenilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de yağışın devam etmesi durumuna karşı teyakkuza geçti.

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