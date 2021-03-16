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’daki korkunç cinayete 2 tutuklama

’nın ilçesinde yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Korkunç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Mesire alanında arkadaşlarını bıçaklayan 39 yaşındaki ’in iple bağlandıktan sonra dövülerek öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’daki korkunç cinayete 2 tutuklama
İHA

16.03.2021, 18:48

Adala Mahallesi'nde İlyas Filiz (39), Ali A.'yı (31) bıçakla yaraladıktan sonra Ali A.'ın arkadaşları tarafından iple bağlanıp sopalarla dövülmüştü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Arkadaşını bıçaklayanı, döve döve öldürdüler

Filiz'in dövülerek öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20), K.A. (26) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.T. ve İ.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Kazım A. ve Mehmet K. ise tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.



YENİ GÖZALTILAR VAR

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda 4 kişiyi daha gözaltına aldıkları öğrenildi.

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