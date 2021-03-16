Okul bahçesinde sera ile tarım üretimi

MANİSA'NIN ilk Yeşil Bayraklı Tarım Dostu Okulu, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu oldu.

Yunusemre'deki okulun öğrencileri, 'Hayat Okulu Projesi' kapsamında, okullarının bahçesindeki 10 metrekare büyüklüğündeki serada marul, kırmızı lahana, domates, brokoli, çilek fidesi gibi sebzeler üreterek, topraklı ve topraksız tarım yapmaya başladı. Öğrencilerini bahçede tarımla buluşturan okul idaresine, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tam destek verdi.

■ CÜNEYT HASÇELİK