Döve döve öldürdüler

MANİSA'DA mesire alanında 10 kişi tarafından iple bağlandıktan sonra yumruk ve sopa darbeleriyle feci şekilde dövülen İlyas Filiz (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kan donduran olay, Salihli'nin Adala Mahallesi'ndeki mesire alanında yaşandı. Mesire alanında önceki gece sabaha karşı 01.00 sıralarında İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (31) arasında alkolün de etkisiyle tartışma başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

TARTIŞMANIN büyümesi üzerine yumrukların konuştuğu kavgada İlyas Filiz, yanında bulunan bıçakla Akın'ı karın bölgesinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. AKIN'IN bıçaklandığı haberini alan arkadaşları toplanıp mahalle içerisinde Filiz'i aramaya başladı. Mesire alanına yakın bir yerde Filiz'i yakalayan 10 kişi, Filiz'in ellerini iple bağlayıp sopa, yumruk ve tekmelerle dövmeye başladı. Filiz'i uzun bir süre darp eden grup daha sonra olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

ÇEVREDEKİ vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Filiz'i Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karın bölgesinden bıçaklanan Akın da hastaneye kaldırıldı.

2 KİSİ TUTUKLANDI, 4 GÖZALTI DAHA

FECİ olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan jandarma ekipleri, Filiz'i feci şekilde döverek ölümüne neden olduğu öne sürülen şüphelilerden E.T (27), Mehmet Karakeçeli (26), İ.D.E. (20), Kazım Akın'ı (26) gözaltına aldı. Salihli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden E.T ve İ.D adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Kazım Akın ve Mehmet Karakeçeli ise cezaevine gönderildi. Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin, şüphelilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda 4 kişiyi daha gözaltına aldıkları öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI