Manisa'daki cinayetten tutuklananların sayısı 5’e yükseldi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde iple bağlandıktan sonra dövülerek öldürülen İlyas Filiz'in (39) bıçakla ağır yaraladığı Ali Akın da (31) tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Filiz'in dövülerek öldürülmesi olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı ise 5'e yükseldi.

Kazım Akın (26), Mehmet Karakeçeli (26), Gökhan İpek (29), Ozan Demirkol (32), Mahmut Karakeçeli (23) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan soruşturma kapsamında S.B. (35), İ. A. (44), K.U. (44), T.Ö. (28), H.A. (35), A.D. (18) ve H.Ç'nin de (38) gözaltına aldıkları öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI