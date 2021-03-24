Kontrolden çıkan TIR, İzmir- Ankara D300 yolunu trafiğe kapattı

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. İddiaya göre, Kula yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Baktimur Özhan yönetimindeki 45 SC 5124 plakalı TIR, Kovukdere rampalarına geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Bu sırada, aynı yönde seyir halinde olan Himmet Kıvrak yönetimindeki 40 DH 847 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Kıvrak'ın otomobilinde hasar oluştu.

Ayrıca, trafik kazası nedeniyle İzmir- Ankara D300 yolunun İzmir istikametinde bir süre aksaklık yaşandı. Kazaya karışan TIR'ın yoldan kaldırılma çalışmaları sürerken, trafik akışı, polis ekiplerince karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla, trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.