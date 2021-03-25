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Haberler Manisa Manisa'da el dikimi futbol topunun ilk üretimi gerçekleştirildi

'da el dikimi futbol topunun ilk üretimi gerçekleştirildi

Kaymakamlığı'nın girişimleri ile Türkiye'de ikinci kez açılan el ile futbol topu dikimi kursunda ilk üretim gerçekleşti. Devlet destekli çalışan kadınların elleriyle diktiği ilk top, Kaymakam 'ya hediye edildi. Kursu ziyaret eden Kaymakam Duru, ilk üretilen topun oldukça kaliteli olduğunu dile getirirken, hedeflerinin dünya sahalarına gönderilecek kalitede toplar üreterek Kula'ya yeni bir gelir kapısı kazandırmak istediklerini söyledi.

Manisa'da el dikimi futbol topunun ilk üretimi gerçekleştirildi
İHA

25.03.2021, 17:55

Burdur'da 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla el dikimi futbol topu mesleğini yeniden canlandırmak için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından başlatılan ve Türkiye'de ilk olarak girişimde bulunulan kurs, geçtiğimiz günlerde Kula Kaymakamlığı'nın girişimleri ile Kula'da da açıldı.

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