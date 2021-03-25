Haberler Manisa Manisa'da el dikimi futbol topunun ilk üretimi gerçekleştirildi

Manisa'da el dikimi futbol topunun ilk üretimi gerçekleştirildi

Kula Kaymakamlığı'nın girişimleri ile Türkiye'de ikinci kez açılan el ile futbol topu dikimi kursunda ilk üretim gerçekleşti. Devlet destekli çalışan kadınların elleriyle diktiği ilk top, Kaymakam Kemal Duru'ya hediye edildi. Kursu ziyaret eden Kaymakam Duru, ilk üretilen topun oldukça kaliteli olduğunu dile getirirken, hedeflerinin dünya sahalarına gönderilecek kalitede toplar üreterek Kula'ya yeni bir gelir kapısı kazandırmak istediklerini söyledi.