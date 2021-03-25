Burdur'da 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla el dikimi futbol topu mesleğini yeniden canlandırmak için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından başlatılan ve Türkiye'de ilk olarak girişimde bulunulan kurs, geçtiğimiz günlerde Kula Kaymakamlığı'nın girişimleri ile Kula'da da açıldı.
Manisa'da el dikimi futbol topunun ilk üretimi gerçekleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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