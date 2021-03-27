Maganda damat kayınpederini vurdu!

Afyonkarahisar Çobanlar'da davul zurna eşliğinde kız evine gelen damat Ali Yıldırım, evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oynamaya başladı. Belindeki silahı çıkartan maganda damadın havaya rastgele ateş etmeye başlamasıyla bahçede çığlıklar yükseldi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Havaya 4 el ateş eden damadın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, pencereden bahçede oynayan gençleri izleyen kayınpederi Ali Altın'a isabet etti. Damadının tabancasından çıkan kurşunla kafasından vurulan yaşlı adam, kanlar içinde yere yığıldı. Düğüne katılan davetliler yaşanan olayı 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Afyon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Altın, ameliyatla kafasına saplanan kurşun çıkartıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Talihsiz yaşlı adamın hayati tehlikesi devam ediyor.

EVLİLİK HAYALİ KURAN GELİN KAHROLDU

EN mutlu gününde eşi olacak kişinin babasını vurması nedeniyle hayalleri yıkılan gelin gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen jandarmaya teslim olan damat Ali Yıldırım ise, gözaltına alınıp işlemleri için karakola götürüldü.

KAZIM YÖRÜKÇE