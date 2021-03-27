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Haberler Manisa Son nefesiyle adını verdiği katile müebbet

Son nefesiyle adını verdiği katile müebbet

Son nefesiyle adını verdiği katile müebbet

27.3.2021

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde yaşayan ve bir rezidansta temizlikçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Gönül Özcan (44), birliktelik yaşadığı sevgilisi Mustafa Ünalan tarafından 7 Aralık 2019'da bıçaklandı. Ağır yaralanan Gönül Özcan, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi kaldırıldı.

KISKANÇLIK BAHANESİ TUTMADI

HASTANEDE tedavi altına alınan Gönül Özcan, polise verdiği ifadede, kendisini bıçaklayan kişinin Mustafa Ünalan olduğunu söyledikten saatler sonra iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Ünalan, dün Manisa Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıklarını, Gönül Özcan'ın kendisine hakaret ettiğini anlatan katil zanlısı Mustafa Ünalan 'pişmanım' dedi. Mahkeme heyeti, Mustafa Ünalan'ın 'pişmanım' sözlerine inanmadı ve kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına verdi. Katil zanlısı Mustafa Ünalan'a iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

■ NERMİN UÇTU

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