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Haberler Manisa Manisa Valisi, Akhisar’da incelemelerde bulundu

Valisi, ’da incelemelerde bulundu

ilçesi ziyaretinde, Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına katılan Valisi daha sonra ilçede faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi, Akhisar’da incelemelerde bulundu
İHA

29.03.2021, 17:46

Vali Yaşar Karadeniz Akhisar ziyaretinde ilk olarak Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına katıldı.

Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlık yaptığı toplantıya, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Müteşebbis Heyeti Üyeleri katıldı.

Toplantıda; Denetim Kurulu 4. Dönem ve Yıllık Kesin Raporu, Akhisar Süleymanlı Mahallesinde yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi proje ve yapım koşulları, hizmet bedelleri ile diğer gündem maddeleri görüşüldü. Dilek ve temenniler ile sona eren toplantı sonrası Vali Karadeniz, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



VALİ KARADENİZ'DEN FİRMA ZİYARETİ

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına katılan Vali Yaşar Karadeniz, ilçede faaliyet gösteren firmalarda da incelemelerde bulundu.

Ziyaret ettiği firmalarda incelemelerde bulunan Vali Karadeniz üretimle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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