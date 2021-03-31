Dağmarmara güne beyaz örtüyle uyandı

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde saat 03.00'te başlayan kar yağışı, Dağmarmara bölgesindeki mahallelerde etkili oldu. Kar yağışıyla ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Güne beyaz örtüyle uyanan mahalleliler, güzel anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
Mahallelerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
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