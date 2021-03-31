Haberler Manisa Dağmarmara güne beyaz örtüyle uyandı

Dağmarmara güne beyaz örtüyle uyandı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinin yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zemini kapladı. Mahallelerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.