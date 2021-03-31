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Haberler Manisa Dağmarmara güne beyaz örtüyle uyandı

güne beyaz örtüyle uyandı

'nın İlçesinin yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zemini kapladı. Mahallelerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Dağmarmara güne beyaz örtüyle uyandı
DHA

31.03.2021, 16:55

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde saat 03.00'te başlayan kar yağışı, Dağmarmara bölgesindeki mahallelerde etkili oldu. Kar yağışıyla ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Güne beyaz örtüyle uyanan mahalleliler, güzel anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Mahallelerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

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