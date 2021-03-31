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Haberler Manisa Eski milletvekilinin çalınan traktörünü jandarma buldu

Eski milletvekilinin çalınan traktörünü jandarma buldu

'nın ilçesinde eski Manisa Milletvekili 'nun çalınan traktörü, jandarma tarafından bulunarak teslim edildi.

Eski milletvekilinin çalınan traktörünü jandarma buldu

01.04.2021, 01:24

Nurlu'ya ait 45 SC 6809 plakalı traktör ve çapa makinesi, çalışanı M.S'nin evinin önünden çalındı.

Nurlu'nun şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda çalınan traktörün İzmir'in Kiraz Umurcalı Mahallesi'nde B.E'nin çiftliğinde olduğu tespit edildi. Çiftlikte arama yapan jandarma ekipleri, traktörü buldu.

Gözaltına alınan çiftlik sahibi B.E, ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

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