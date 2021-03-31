Nurlu'ya ait 45 SC 6809 plakalı traktör ve çapa makinesi, çalışanı M.S'nin evinin önünden çalındı.
Nurlu'nun şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Araştırma sonucunda çalınan traktörün İzmir'in Kiraz Umurcalı Mahallesi'nde B.E'nin çiftliğinde olduğu tespit edildi. Çiftlikte arama yapan jandarma ekipleri, traktörü buldu.
Gözaltına alınan çiftlik sahibi B.E, ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.
Eski milletvekilinin çalınan traktörünü jandarma buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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