‘Her gece rüyama girip adalet istiyor’

Tutuklu sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 12 Nisan'a ertelendi" dedi.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

ORTACA'DA kaybolduktan 2 gün sonra cesedi bulunan Cansu Kaya'nın ölümüne ilişkin yerel mahkemenin Necati Demir için verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise 42 yıl hapis cezası kararını Yargıtay bozmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz üzerine dosyada yaptığı incelemede, eylemin gerçekleştiği tarihte Kaya'nın 18 yaşından büyük olması gerekçesiyle 'Nitelikli cinsel istismar suçu' yerine 'Cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmaları gerektiği yönünde kararın bozulmasına karar vermişti.

MEZARINDA RAHAT DEĞİL

BUNUN üzerine Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Acılı anne Gülen Kaya ve baba Osman Kaya da duruşmayı izleyip, yeniden aynı acıyı yaşadı. Sanıklar Poyraz Çalhan ve Necati Demir cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek üçüncü duruşma 12 Nisan Pazartesi gününe ertelendi. DURUŞMANIN ardından baba Osman Kaya, "Kızım mezarında rahat yatamıyor. Rüyalarıma giriyor. Adalet istiyor. Mahkeme yine karar vermedi. Artık suçluların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Katiller hak ettiği cezayı almadıkça kızım mezarında rahat etmeyecek" diye konuştu.

Erdoğan CANKUŞ