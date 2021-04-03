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Haberler Manisa Manisa'da FETÖ hükümlüsü 2 eski öğretmen yakalandı

'da hükümlüsü 2 eski öğretmen yakalandı

'nın ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 eski öğretmen yakalandı.

Manisa'da FETÖ hükümlüsü 2 eski öğretmen yakalandı
AA

03.04.2021, 09:17

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmenler A.K. (43) ve O.Ö.'nün (49) ikametlerine operasyon düzenledi.

A.K. ve O.Ö. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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