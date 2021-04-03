İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmenler A.K. (43) ve O.Ö.'nün (49) ikametlerine operasyon düzenledi.
A.K. ve O.Ö. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Manisa'da FETÖ hükümlüsü 2 eski öğretmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.