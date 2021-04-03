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Haberler Manisa Manisa'da test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi

'da test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi

'nın ilçesinde, bakımının ardından test sürüşüne çıkan otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi
DHA

03.04.2021, 20:13

Kaza, akşam saatlerinde çevreyolunda meydana geldi. Bakım sonrası test sürüşü yapılan Turgut C. yönetimindeki 45 D 6026 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce karşı şeride geçti, ardından yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Turgut C., Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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