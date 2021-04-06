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Haberler Manisa Koca katili kadına müebbet hapis

Koca katili kadına müebbet hapis

Koca katili kadına müebbet hapis

6.4.2021

MANİSA'NIN Ahmetli ilçesinde, kocası Sezai Harman'ı (64) yemeğine karıştırdığı tarım ilacıyla zehirleyerek ölümüne sebep olduğu öne sürülen Ayşe Harman (46) tutuklandı. Cinayet tam bir yıl sonra çözülürken, koca katili, kendisinden yaşça çok küçük iki sevgilisi ile birlikte gözaltına alındı.

Dün sabah saatlerinde Turgutlu Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada, sevgilileri A.K. (36) ve H.S. (37) serbest bırakılırken Ayşe Harman tasarlayarak ve kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapse mahkum edildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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