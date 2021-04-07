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Haberler Manisa Manisa'da tekeri kopan otomobil şarampole devrildi

'da tekeri kopan otomobil şarampole devrildi

'nın ilçesinde tekerlerinden birinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'da tekeri kopan otomobil şarampole devrildi
AA

08.04.2021, 00:19

İzmir-Uşak kara yolu Kavacık rampasında, Resul Tembel'in (26) kullandığı 64 NK 723 plakalı otomobil sağ arka tekerinin kopması nedeniyle şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Tembel, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Tembel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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