İzmir-Uşak kara yolu Kavacık rampasında, Resul Tembel'in (26) kullandığı 64 NK 723 plakalı otomobil sağ arka tekerinin kopması nedeniyle şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Tembel, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Tembel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Manisa'da tekeri kopan otomobil şarampole devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.