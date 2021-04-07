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Haberler Manisa Öldürdüğü kadın için başsağlığı diledi!

Öldürdüğü kadın için başsağlığı diledi!

Öldürdüğü kadın için başsağlığı diledi!

7.4.2021

MANİSA'DA çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıkan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldüren Yusuf Akbulut ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanan Akbulut'un 'çok pişmanım, acılı aileye başsağlığı diliyorum' sözleri Gülnur Kocabaş'ın ailesini isyan ettirdi.

Baba Eyüp Kocabaş, "O sadece benim kızımı öldürmedi, bizi de vurdu. 313 gündür biz yaralı bir haldeyiz. Bize başsağlığı dilemesi bizi daha da üzdü. Bir insanın evladını öldürüp sonra başsağlığı dilemek kadar acı bir şey yok" dedi.

■ NERMİN UÇTU

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