Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında, S.Ü.'ye ait evin inşaatında çalışan E.A. (45) isimli inşaat işçisi, çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çağrılan ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnşaat sahibi S.Ü. (38) ifadesi alınarak serbest bırakılırken, talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi işlemi için Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
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