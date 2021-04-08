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'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İnşaat sahibi S.Ü. (38) ifadesi alınarak serbest bırakılırken, talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi işlemi için Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İHA

08.04.2021, 23:44

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında, S.Ü.'ye ait evin inşaatında çalışan E.A. (45) isimli inşaat işçisi, çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnşaat sahibi S.Ü. (38) ifadesi alınarak serbest bırakılırken, talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi işlemi için Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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